На Донбассе в нескольких сотнях метров от патруля ОБСЕ прогремел взрыв

31 мая, 2018, 08:13

30 мая на Донетчине вблизи Петровского на расстоянии почти 300 метров от патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв

Об этом сообщается в оперативном отчете Миссии на их сайте.

"30 мая в 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыл в местонахождение камеры СММ, расположенном за пределами участка разведение сил и средств в районе н.п. Петровское", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в 10:58. На это время члены патруля находились внутри двух авто с открытыми дверями.

"Они также увидели темно-серый дым, который поднимался из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200-300 метрах на юго-запад (по оценке, за пределами участка разведение)", - говорится в отчете.

Взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.

Патруль Миссии немедленно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.