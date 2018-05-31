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На Донбассе в нескольких сотнях метров от патруля ОБСЕ прогремел взрыв

30 мая на Донетчине вблизи Петровского на расстоянии почти 300 метров от патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв

Об этом сообщается в оперативном отчете Миссии на их сайте.

"30 мая в 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыл в местонахождение камеры СММ, расположенном за пределами участка разведение сил и средств в районе н.п. Петровское", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в 10:58. На это время члены патруля находились внутри двух авто с открытыми дверями.

"Они также увидели темно-серый дым, который поднимался из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200-300 метрах на юго-запад (по оценке, за пределами участка разведение)", - говорится в отчете.

Взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.

Патруль Миссии немедленно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.

  • Напомним, 29 мая российские наемники открыли огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
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