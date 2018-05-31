На Черкасщине женщина печатала и распространяла сепаратистские брошюры

31 мая, 2018, 13:39

В Черкасской области, в городе Смела, женщина распространяла пропагандистские брошюры "Русская весна"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По сообщению структуры, сотрудники Слубри безопасности Украины и Нацполиции задержали жительницу Смели за распространением сепаратистских материалов.

Правоохранители установили, что женщина изготавливала брошюры "Русская весна". Информацию она подбирала в интернете и антиукраинских ресурсах. После этого она распечатывала их на принтере и распространяла среди пророссийски настроенных горожан.

Во время обыска в доме женщины правоохранители нашли более 200 экземпляров сепаратистских брошюр.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.300 УК украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Сейчас трвають следственно-оперативные действия.