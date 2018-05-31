На Черкасщине женщина печатала и распространяла сепаратистские брошюры
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По сообщению структуры, сотрудники Слубри безопасности Украины и Нацполиции задержали жительницу Смели за распространением сепаратистских материалов.
Правоохранители установили, что женщина изготавливала брошюры "Русская весна". Информацию она подбирала в интернете и антиукраинских ресурсах. После этого она распечатывала их на принтере и распространяла среди пророссийски настроенных горожан.
Во время обыска в доме женщины правоохранители нашли более 200 экземпляров сепаратистских брошюр.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.300 УК украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
Сейчас трвають следственно-оперативные действия.
- Напомним, Госкомтелерадио отказало в ввозе в Украину книг "Московский Кремль" Елены Качер и "Симфония тьмы Чингиза Абдуллаева через пропаганду государства-агрессора
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