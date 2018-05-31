МИД уволил украинского консула в Гамбурге за антисемитизм
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Служебное расследование Дисциплинарной комиссии Министерства иностранных дел Украины указало, что действия консула Василия Марушинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, как действия, вредящие авторитету государственной службы.
"Комиссия считает, что действия Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в сообщении.
Приказ об увольнении Василия Марущинца с должности и дипломатической выдан 30 мая 2018 г.
Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.
- Напомним, консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца отстранили от выполнения служебных обязанностей на время проверки из-за якобы антисемитские высказывания в социальных сетях.
- Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал Марущинца подлецом.
- 15 мая МИД отозвало из Гамбурга консула Василия Марушинця для дисциплинарной проверки проверки после обвинений в его адрес в ксенофобии.
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