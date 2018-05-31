МИД уволил украинского консула в Гамбурге за антисемитизм

31 мая, 2018, 18:24

Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца за антисемитские заявления

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Служебное расследование Дисциплинарной комиссии Министерства иностранных дел Украины указало, что действия консула Василия Марушинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, как действия, вредящие авторитету государственной службы.

"Комиссия считает, что действия Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в сообщении.

Приказ об увольнении Василия Марущинца с должности и дипломатической выдан 30 мая 2018 г.

Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.