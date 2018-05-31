Можно скрыть от мамы, но не от легких: Супрун о вреде курения

Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и подростки, однако все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. На сегодня курит к.каждый пятый взрослый украинец.

Нынешний день без табака посвящен увеличению информирования связи курения, болезней сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, включительно с инсультом. Все вместе они являются основной причиной смерти в мире

Курение также является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

Нужно много усилий, чтобы справиться с этой пагубной привычкой как со стороны государства, так и каждого лично. Очень важно, чтобы люди, которые не являются курильщиками, помогали близким, друзьям и знакомым отказаться от табака. Много курильщиков пристрастились к сигаретам еще с детства. Есть исследования, которые говорят, что около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Им отказаться от табака очень сложно.

В Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику. Также важно, чтобы семейные врачи обращали внимание на такие вещи и говорили со своими пациентами о рисках курения и необходимости бросать курить.

Однако лучше всего - предупредить тягу к сигаретам вообще.

Ульяна Супрун советует родителям и всем, кто имеет профессию, связанную с детьми, выбрать правильную тактику общения с ребенком по этой пагубной привычки. Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностям, обучать здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное - не курить самим и быть положительным примером.