 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Международные резервы Украины выросли до $18,4 млрд


фото: bank.gov
В апреле платежный баланс Украины вернулся к положительным значениям и составил $175 млн по сравнению с предыдущим месяцем, а международные резервы составляют $18,4 млрд

Об этом сообщает Нацбанк України

"В апреле текущий счет вернулся к положительным значениям ($ 175 млн) по сравнению с дефицитом в марте ($ 628 млн), благодаря сужению дефицита торговли товарами и ниже выплатам по обслуживанию государственного долга. Вместе с тем апрельский профицит текущего счета был практически на уровне соответствующего месяца прошлого года" , - говорится в сообщении.

По сообщению НБУ, за январь - апрель дефицит текущего счета ($ 202 млн) незначительно превысил показатель прошлого года ($ 176 млн).

В апреле чистый приток капитала по финансовому счету уменьшился до $ 119 млн. Чистые обязательства госсектора перед внешним миром сократились на $ 121 млн преимущественно из-за погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов. Зато продолжался приток капитала в реальный сектор.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца ($ 98 млн) и практически полностью были направлены в реальный сектор экономики. За четыре месяца 2018 чистые поступления ПИИ составили $ 394 млн.

В апреле платежный баланс сведен с профицитом на уровне $ 290 млн. Благодаря этому международные резервы за месяц выросли на 1,3% до $ 18,4 млрд состоянию на конец апреля, что обеспечивало 3,3 месяца импорта будущего периода.

По итогам первых четырех месяцев 2018 сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю (составил +18 млн долл. США).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать