Меркель назвала евро "лучшей гарантией" мира в Европе

31 мая, 2018, 11:29

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала единую европейскую валюту "лучшей гарантией сохранения мира в Европе после Второй мировой войны и призвала совместно поддерживать еврозону

Об этом сообщает Bloomberg.

Поскольку политический кризис в Италии сотрясает мировые рынки и во второй раз на протяжении десятилетия возвращает к вопросу выживания валюты 19 стран, канцлер Германии удалась до "гражданского диалога" в Португалии, чтобы сделать фундаментальную дело в отношении евро.

"Что такое Европа? Европа - это обещание мира. И Европа сохранила это обещание", - сказала Меркель на встрече со студентами в португальском приморском городе Порту.

При этом политик подчеркнула, что сохранение мира в течение семи десятилетий является самым продолжительным периодом.

"Наша общая валюта - евро - является лучшей гарантией того, что мы можем продолжать", - сказала Меркель.

Немецкий лидер таким образом вместе с премьер-министром Португалии Антонио Коста попыталась унять всплеск популистской тревоги, непосредственно обращаясь к европейским гражданам. При этом левое правительство сменило много ограничений вопреки повестке дня жесткой экономии, поддержанном Меркель и ее союзниками. Коста пригласил Меркель на обед в Лиссабоне 31 мая для продолжения политических переговоров.