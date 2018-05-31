Ломаченко показал, как выглядит после операции
31 мая, 2018, 11:34
Украинский боксер Василий Ломаченко обнародовал снимки после перенесенной операции на плече
Фото Ломаченко опубликовал в Instagram.
"Операция прошла успешно. Спасибо за все сообщения и комментарии. У меня лучшие болельщики в мире. Благодарен всем за теплые слова поддержки. Прорвемся", - написал Ломаченко.
Украинскому боксеру сделали операцию на плече 30 мая в Лос-Анджелесе, из-за полученной травмы 12 мая в поединке против Хорхе Линареса.
- После боя с Линаресом промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий бой украинца состоится 25 августа, но сейчас он отметил, что Василий будет готов боксировать только 8 декабря.
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12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него пояс чемпионат мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).
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В конце мая украинец решил остаться в новые категории и отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).
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