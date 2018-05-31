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Ломаченко показал, как выглядит после операции


фото: instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко обнародовал снимки после перенесенной операции на плече

Фото Ломаченко опубликовал в Instagram.

"Операция прошла успешно. Спасибо за все сообщения и комментарии. У меня лучшие болельщики в мире. Благодарен всем за теплые слова поддержки. Прорвемся", - написал Ломаченко.

Украинскому боксеру сделали операцию на плече 30 мая в Лос-Анджелесе, из-за полученной травмы 12 мая в поединке против Хорхе Линареса.

 

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