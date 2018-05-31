Ломаченко показал, как выглядит после операции

31 мая, 2018, 11:34

Украинский боксер Василий Ломаченко обнародовал снимки после перенесенной операции на плече

Фото Ломаченко опубликовал в Instagram.

"Операция прошла успешно. Спасибо за все сообщения и комментарии. У меня лучшие болельщики в мире. Благодарен всем за теплые слова поддержки. Прорвемся", - написал Ломаченко.

Украинскому боксеру сделали операцию на плече 30 мая в Лос-Анджелесе, из-за полученной травмы 12 мая в поединке против Хорхе Линареса.

После боя с Линаресом промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий бой украинца состоится 25 августа, но сейчас он отметил, что Василий будет готов боксировать только 8 декабря.

12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него пояс чемпионат мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).

В конце мая украинец решил остаться в новые категории и отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

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