Ким Кардашьян попросила Трапма о помиловании заключенной

31 мая, 2018, 13:28

Американская телезвезда Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом, чтобы попросить о помиловании заключенной

Об этом президент США написал в Twitter.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Ким посетила белый дом, чтобы лично попросить президента пересмотреть наказание, которое отбывает 63-летняя Алиса Мари Джонсон. Ее осудили за хранение наркотиков и лишили права на условно-досрочное освобождение.

Женщина находится в тюрьме уже более 20 лет. За это время у нее родились правнуки. Ким хочет добиться амнистии для Алисы течение последнего года, однако пока ей не удалось это сделать.

На встречу с Трампом Кардашьян пришла в черной одежде. Их беседа длилась менее часа.

"Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что уделил мне время. Мы все надеемся, что он проявит милосердие к Алисе Мари Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за однократное ненасильственное преступление, связанное с наркотиками", - написала Кардашьян в Twitter.

Также она добавила, что верит в освобождение женщины и пообещала сделать для этого все возможное.