Ким Кардашьян попросила Трапма о помиловании заключенной
Об этом президент США написал в Twitter.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
Ким посетила белый дом, чтобы лично попросить президента пересмотреть наказание, которое отбывает 63-летняя Алиса Мари Джонсон. Ее осудили за хранение наркотиков и лишили права на условно-досрочное освобождение.
Женщина находится в тюрьме уже более 20 лет. За это время у нее родились правнуки. Ким хочет добиться амнистии для Алисы течение последнего года, однако пока ей не удалось это сделать.
На встречу с Трампом Кардашьян пришла в черной одежде. Их беседа длилась менее часа.
"Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что уделил мне время. Мы все надеемся, что он проявит милосердие к Алисе Мари Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за однократное ненасильственное преступление, связанное с наркотиками", - написала Кардашьян в Twitter.
Также она добавила, что верит в освобождение женщины и пообещала сделать для этого все возможное.
- Напомним, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер заработала на фото в Instagram $1 млн. и стала самой дорогой звездой сети.
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