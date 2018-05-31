Ким Чен Ын боится ехать на встречу с Трампом. Почему
Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo.
Как отмечается, со времени своего прихода к власти Ким Чем Ын лишь дважды покидал КНДР, когда посещал этого года Китай.
"И это будет первый случай, когда он покинет Пхеньян в установленную дату, поэтому он, вероятно, волнуется за многие вещи", - сообщил источник.
Ежедневный график лидера КНДР известен ограниченному кругу людей. А новости о его визитах в северокорейских СМИ публикуют только после его поездок, или публичных выступлений.
Но в этот раз дата саммита в Сингапуре уже объявлена. Поэтому, по словам источника, если в Северной Корее есть группы, которые выступают против действующего режима, "они точно будут знать, когда действовать".
Сейчас чиновники КНДР пытаются принять меры по предотвращению беспорядков, пишет издание.
- Напомним, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа должен состояться 12 июня.
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