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Ким Чен Ын боится ехать на встречу с Трампом. Почему


фото: KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын не хочет покидать пределы Северной Кореи для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, потому что боится военного переворота

Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Как отмечается, со времени своего прихода к власти Ким Чем Ын лишь дважды покидал КНДР, когда посещал этого года Китай.

"И это будет первый случай, когда он покинет Пхеньян в установленную дату, поэтому он, вероятно, волнуется за многие вещи", - сообщил источник.

Ежедневный график лидера КНДР известен ограниченному кругу людей. А новости о его визитах в северокорейских СМИ публикуют только после его поездок, или публичных выступлений.

Но в этот раз дата саммита в Сингапуре уже объявлена. Поэтому, по словам источника, если в Северной Корее есть группы, которые выступают против действующего режима, "они точно будут знать, когда действовать".

Сейчас чиновники КНДР пытаются принять меры по предотвращению беспорядков, пишет издание.

  • Напомним, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа должен состояться 12 июня.
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