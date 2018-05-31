Кто подтирается портретами президента: в Туркменистане обыскивают туалеты граждан

31 мая, 2018, 12:27

В Туркменистане полиция проводит рейды по туалетам граждан, ища там газеты с портретами президента страны

Об этом сообщает Радио Азатлик.

Людям, у которых находят зображання Гурбангулы Бердымухамедова, угрожают увольнением с работы и административной ответственностью.

Впервые о проблемах с использованием портрета президента в качестве туалетной бумаги стало известно в марте. Тогда директора одной из школ уволили после того, как в школьном туалете нашли газеты с портретами Гурбангулы. После этого проверки стали массовыми. Региональные чиновники от комментариев отказываются.

Использованные портреты президента полицейским также надо искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов. За каждой помойкой закреплены персональные люди, которые обязаны проверять отходы. Если они находят испорченные фото из газет - то должны установить дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчиков и сообщать об этом органы.

Сейчас в Туркменистане регулярно выходят 62 издания. Независимых среди них нет - все они связаны с президентом и его администрацией. И каждая газета или журнал обязаны печатать портрет главы государства на первой полосе. Всего же обычно в одном номере не меньше двух фотографий президента, а по праздникам фото Гурбангулы Бердымухамедова публикуется на каждой странице.

Подписка на каждое издание обходится примерно в 60 манатов в год, по официальному курсу это 18 долларов, по курсу черного рынка 3 доллара. Средний доход в стране - 800-900 манатов, то есть подписка на одно издание обходится менее чем в 10% одной месячной зарплаты. Но купить на те же деньги обычного туалетной бумаги не получится. Этот товар продается только в Ашхабаде, и цена одного рулона - 5-6 манатов.