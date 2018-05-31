 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кроме Бабченко: Луценко рассказал, кто еще был в списке кандидатов на покушение

В списке из 30 человек, на которых готовили покушение, обнаружили одесского активиста и сотрудника ФСБ РФ, который находился в Украине

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов.

Кроме журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, на которых готовились покушения, указанные одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, который находился в Украине.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать