Кроме Бабченко: Луценко рассказал, кто еще был в списке кандидатов на покушение
31 мая, 2018, 21:00
В списке из 30 человек, на которых готовили покушение, обнаружили одесского активиста и сотрудника ФСБ РФ, который находился в Украине
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов.
Кроме журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, на которых готовились покушения, указанные одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, который находился в Украине.
- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- "Киллер" Бабченка сам сдал организатора покушения СБУ.
- Впоследствии стало известно имя организатора и исполнителя покушения на Бабченка.
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