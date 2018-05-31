Климкин заявил, что он не знал о спецоперации с "убийством" Бабченко
31 мая, 2018, 13:21
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что он не знал о спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.
"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана", - написал министр.
Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 мая 2018 г.
- Как сообщает "Интерфакс-Украина", Климкин на заседании Совета безопасности ООН 29 мая заявил, что рано делать выводы относительно того, кто убил Бабченко. Но подчеркнул, что Кремль и раньше прибегал к различным видам дестабилизации Украины, в частности, к политическим убийствам.
- Напомним, вечером 29 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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