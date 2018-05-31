Климкин заявил, что он не знал о спецоперации с "убийством" Бабченко

31 мая, 2018, 13:21

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что он не знал о спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.

"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана", - написал министр.

Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 мая 2018 г.