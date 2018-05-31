Хотели украсть машину, но нашли только велосипеды: злоумышленники обокрали нардепа
Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью взламали мой гараж. Искали, видимо, депутатскую машину. Но облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато есть три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - пишет Гончаренко.
Также, пошутил о том, что после кражи злоумышленники "стали хорошими".
"Помните, как в классическом мультфильме? "Это я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было", - добавил нардеп.
Алексей Гончаренко - член фракции Блока Петра Порошенко. Раньше был в "Партии Регионов", - однако вышел из нее во время Революции Достоинства. Ранее был активным сторонником того, чтобы придать русскому языку статуса государственного в Украине.
- Напомним, ночью 29 мая неизвестный злоумышленник сжег автомобиль помощника народного депутата Украины Игоря Мосийчука Станислава Коломийца
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