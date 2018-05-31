Хотели украсть машину, но нашли только велосипеды: злоумышленники обокрали нардепа

31 мая, 2018, 14:16

Ночью 31 мая воры обокрали народного депутата Украины Алексея Гончаренко

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью взламали мой гараж. Искали, видимо, депутатскую машину. Но облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато есть три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - пишет Гончаренко.

Также, пошутил о том, что после кражи злоумышленники "стали хорошими".

"Помните, как в классическом мультфильме? "Это я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было", - добавил нардеп.

Алексей Гончаренко - член фракции Блока Петра Порошенко. Раньше был в "Партии Регионов", - однако вышел из нее во время Революции Достоинства. Ранее был активным сторонником того, чтобы придать русскому языку статуса государственного в Украине.