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Хотели украсть машину, но нашли только велосипеды: злоумышленники обокрали нардепа


фото: facebook
Ночью 31 мая воры обокрали народного депутата Украины Алексея Гончаренко

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью взламали мой гараж. Искали, видимо, депутатскую машину. Но облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато есть три велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - пишет Гончаренко.

Также, пошутил о том, что после кражи злоумышленники "стали хорошими".

"Помните, как в классическом мультфильме? "Это я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было", - добавил нардеп.

Алексей Гончаренко - член фракции Блока Петра Порошенко. Раньше был в "Партии Регионов", - однако вышел из нее во время Революции Достоинства. Ранее был активным сторонником того, чтобы придать русскому языку статуса государственного в Украине.

  • Напомним, ночью 29 мая неизвестный злоумышленник сжег автомобиль помощника народного депутата Украины Игоря Мосийчука Станислава Коломийца
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