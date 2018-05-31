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ЕБРР, МВФ и Всемирный банк недовольны обновлением состава НКРЕКП


фото: ukranews
Представители Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка одобрили назначение новых членов в состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Отметим, что вчера президент назначил пятерых членов Национальной комиссии, ими стали:

  • Елена Антонова (сотрудник ДТЭК);
  • Александр Формагей (работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго");
  • Дмитрий Коваленко (сотрудник энергетического департамента НКРЕКП и "Укрэнерго");
  • Евгений Магльованний (сотрудник "Госэнергоэффективности");
  • Оксана Кривенко (сотрудник департамента нефти и газа НКРЕКП).

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж отметил, что до формирования нового состава НКРЕКП прилагались совместные усилия с международными партнерами.

"Вы упомянули о доверии. Доверие очень важно для инвесторов, а также внутри этой группы людей. Сегодня мы убедились, что доверие существует. Мы очень рады видеть, что комиссия уже может работать. Мы призываем вас работать прозрачно и независимо. На энергетическом рынке Украины очень много монополий. Вы будет работать вместе с антимонопольной комиссией. Вы можете улучшить функционирования энергетического рынка", - подчеркнул он.

Между тем директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен также поздравила всех новоназначенных членов НКРЕКП. По ее словам, эти назначения состоялись очень вовремя, поскольку сейчас команда Банка прибыла в Украину, чтобы проинспектировать сектор электроэнергии.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что для программы поддержки МВФ развитие энергетического сектора является чрезвычайно важным. Таким образом формирование нового состава комиссии продемонстрирует хорошее функционирование прозрачного энергетического сектора.

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