ЕБРР, МВФ и Всемирный банк недовольны обновлением состава НКРЕКП
Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.
Отметим, что вчера президент назначил пятерых членов Национальной комиссии, ими стали:
- Елена Антонова (сотрудник ДТЭК);
- Александр Формагей (работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго");
- Дмитрий Коваленко (сотрудник энергетического департамента НКРЕКП и "Укрэнерго");
- Евгений Магльованний (сотрудник "Госэнергоэффективности");
- Оксана Кривенко (сотрудник департамента нефти и газа НКРЕКП).
Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж отметил, что до формирования нового состава НКРЕКП прилагались совместные усилия с международными партнерами.
"Вы упомянули о доверии. Доверие очень важно для инвесторов, а также внутри этой группы людей. Сегодня мы убедились, что доверие существует. Мы очень рады видеть, что комиссия уже может работать. Мы призываем вас работать прозрачно и независимо. На энергетическом рынке Украины очень много монополий. Вы будет работать вместе с антимонопольной комиссией. Вы можете улучшить функционирования энергетического рынка", - подчеркнул он.
Между тем директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен также поздравила всех новоназначенных членов НКРЕКП. По ее словам, эти назначения состоялись очень вовремя, поскольку сейчас команда Банка прибыла в Украину, чтобы проинспектировать сектор электроэнергии.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что для программы поддержки МВФ развитие энергетического сектора является чрезвычайно важным. Таким образом формирование нового состава комиссии продемонстрирует хорошее функционирование прозрачного энергетического сектора.
- 26 мая Порошенко уволил с должности главы комиссии Дмитрия Вовка, который фактически возглавлял НКРЕКП с декабря 2014 года.
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