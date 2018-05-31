Долги Одесского припортового завода: “Укртрансгаз” попросил полицию вмешаться

31 мая, 2018, 13:55

ПАО "Укртрансгаз" обратилось в Национальную полицию с просьбой вмешаться в ситуацию со стремительным наращиванием долгов ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ)

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Размер задолженности "Одесского припортового завода" перед АО "Укртрансгаз" за услуги балансирования газа для нужд ОПЗ увеличился еще на 500 млн грн только за апрель. Компания обеспокоена стремительным увеличением задолженности ОПЗ и призывает правоохранителей срочно вмешаться в ситуацию.

"Размер совокупной задолженности непосредственно "Одесского припортового завода" перед "Укртрансгазом" за предоставленные услуги балансировки и транспортировки газа составляет 473 млн грн", - говорится в сообщении.

Из них 434 млн грн составляет задолженность за полученные услуги балансировки, еще 39 млн грн - за услуги транспортировки газа.

"Таким образом, Одесский припортовый завод является крупнейшим должником Укртрансгаза среди промышленных предприятий Украины", - сообщает пресс-служба.

О рисках причинения убытков АО "Укртрансгаз" сообщало еще в начале февраля. В частности, обращалось с соответствующими заявлениями в НКРЕКП и правоохранительных органов. А также просило наложить арест на изготовленную ПАО "Одесский припортовый завод" продукцию карбамид, который, возможно, находится на складах ПАО "Одесский припортовый завод", ООО "Всеукраинская Энерго Компания" и ООО "Газоторговая компания".