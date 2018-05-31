Дело обвиняемого в хищении $2,5 млн инвестиций экс-мэра Николаева направили в суд
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Установлено, что с сентября 2008 года по декабрь 2012 года экс-чиновник, работая директором одного из предприятий, злоупотреблял служебным положением и завладел деньгами предприятия с иностранными инвестициями на сумму почти 9,5 млн грн и денежными средствами гражданина Республики Корея путем злоупотребления его доверием в размере почти 1 млн грн.
Экс-чиновника признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако с процессуальных моментов относительно допроса потерпевшего - гражданина республики Южная Корея - Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам направил уголовное дело на дополнительное расследование.
Прокуратура Николаевщины настояла на организации допроса потерпевшего корейца, который подтвердил, что экс-чиновник незаконно завладел инвестициями.
Действия бывшего городского головы квалифицированы по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах), ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 209 УКУ (финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, повлекшее тяжкие последствия).
29 мая 2018 года обвинительный акт был утвержден и направлен в Центральный райсуд Николаева для рассмотрения по существу.
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