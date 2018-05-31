Децентрализация должна проводиться с учетом особенностей каждого горного района, - Княжицкий

31 мая, 2018, 19:50

В комплексе проблем Карпатского региона решения требуют именно проблемы населения, которое покидает депрессивные горные районы и переезжает в крупные города

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время Карпатского Форума регионального развития в четверг, 31 мая.

По его мнению, в комплексе проблем Карпатского региона решения требуют именно проблемы населения, покидающего депрессивные горные районы и переезжающего в большие города.

"Когда мы говорим о разнообразии проблем этих территорий и стратегическом пути развития Карпатского региона - мы должны учитывать все особенности каждого горного района. И именно в этом должна заключаться государственная политика децентрализации", - сказал народный депутат.

Поэтому, по его мнению, каждый район должен иметь свой социально-экономический проект. Так, для Верховинского района присуще индивидуальное хозяйствования, для Косовского – сельскохозяйственные предприятия, для Буковеля и Славского – горнолыжный туризм. Именно вокруг таких особенностей и должна строиться стратегия развития каждого района.

"Что сделали в свое время французы? Они инициировали строительство горнолыжных комплексов в тех регионах, где это целесообразно, сделали целевую программу и выделили на это средства, чтобы люди ехали не заграницу, в горнолыжные комплексы, а именно к ним. Если бы наше государство определило, например, по три места в Карпатах или хотя бы в каждой из областей для таких проектов - то, очевидно, территории вокруг бы развивались", - отметил народный депутат.

Как председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул важность сохранения уникальных традиций горного населения.

"Когда мы проводим реформу децентрализации с отсутствием дорог, госпитальных округов, школ, укрупняя округа – должны понимать, что гуцульская и бойковская культура просто исчезнут, поскольку жители покинут поселки, где невозможно обучать детей или получить медицинскую помощь", - пояснил Николай Княжицкий.

В мероприятии принимает участие более 170 гостей из четырех областей Украины: представители горных громад, руководители органов местного самоуправления, а также делегаты из Польши, Германии, Румынии. Во время Форума выступил глава государства Петр Порошенко. Также запланированы выступления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко и других.