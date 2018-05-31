 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Децентрализация должна проводиться с учетом особенностей каждого горного района, - Княжицкий

В комплексе проблем Карпатского региона решения требуют именно проблемы населения, которое покидает депрессивные горные районы и переезжает в крупные города

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время Карпатского Форума регионального развития в четверг, 31 мая.

По его мнению, в комплексе проблем Карпатского региона решения требуют именно проблемы населения, покидающего депрессивные горные районы и переезжающего в большие города.

"Когда мы говорим о разнообразии проблем этих территорий и стратегическом пути развития Карпатского региона - мы должны учитывать все особенности каждого горного района. И именно в этом должна заключаться государственная политика децентрализации", - сказал народный депутат.

Поэтому, по его мнению, каждый район должен иметь свой социально-экономический проект. Так, для Верховинского района присуще индивидуальное хозяйствования, для Косовского – сельскохозяйственные предприятия, для Буковеля и Славского – горнолыжный туризм. Именно вокруг таких особенностей и должна строиться стратегия развития каждого района.

"Что сделали в свое время французы? Они инициировали строительство горнолыжных комплексов в тех регионах, где это целесообразно, сделали целевую программу и выделили на это средства, чтобы люди ехали не заграницу, в горнолыжные комплексы, а именно к ним. Если бы наше государство определило, например, по три места в Карпатах или хотя бы в каждой из областей для таких проектов - то, очевидно, территории вокруг бы развивались", - отметил народный депутат.

Как председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул важность сохранения уникальных традиций горного населения.

"Когда мы проводим реформу децентрализации с отсутствием дорог, госпитальных округов, школ, укрупняя округа – должны понимать, что гуцульская и бойковская культура просто исчезнут, поскольку жители покинут поселки, где невозможно обучать детей или получить медицинскую помощь", - пояснил Николай Княжицкий.

В мероприятии принимает участие более 170 гостей из четырех областей Украины: представители горных громад, руководители органов местного самоуправления, а также делегаты из Польши, Германии, Румынии. Во время Форума выступил глава государства Петр Порошенко. Также запланированы выступления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко и других.

null

null

  • Напомним, Форум проводится в течение двух дней по инициативе Ивано-Франковского Центра развития местного самоуправления, при поддержке облгосадминистрации, Программы "U-LEAD с Европой", Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в г. Яремче.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать