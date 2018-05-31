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Бывший топ-шпион КНДР прилетел в США к Помпео: Поели стейков и обсудят встречу Трампа и Ким Чен Ына

Бывший глава военной разведки и один из ближайших помощников северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ен Чол прилетел в Нью-Йорк

Об этом сообщает издание Time.

Это событие стало первым официальным визитом в США северокорейского чиновника такого высокого уровня за последние 18 лет.

Отмечается, что после прибытия Ким Ен Чол полтора часа обедал с американским государственным секретарем Майком Помпео. Последний в своем аккаунте в Twitter уже похвастался, что они ели стейки, кукурузу и сыр.

В Белом доме тем временем отметили, что переговоры двух чиновников будут направлены на определение того, может быть восстановлена встреча президента США Доналда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая была запланирована на 12 июня.

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Напомним, что американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима в отношении США.

Зато в КНДР были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.

29 мая стало известно, что представители Северной Кореи и США должны встретиться в Сингапуре в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа. В Белом доме впоследствии также подтвердили, что будут готовы повести саммит 12 июня.

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