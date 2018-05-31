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9 функций тела, которыми человек не может управлять

Ученые назвали биологические функции организма, которые возникают просто так и люди не могут их контролировать

Об этом пишет Reader’s digest

Выпадение волос. Уменьшение количества волос зависит от различных факторов, и остановить это невозможно. Часто это связано с генетикой. Также играет роль плотность, толщина и предельная длина, которой вырастает волос.

Рост ногтей. Ни в одного человека ногти не растут на одинаковую длину. В правши они быстрее расти правой руке, в шульги- на левой. За месяц они становятся длиннее на 2,5 мм.

Выработку жира. Это происходит независимо от того, хочет или нет этого человек. Он нужен для того, чтобы кожа оставалась в хорошем состоянии, защищена от загрязнений и других вредных воздействий окружающей среды.

Навязчивые мысли. В более 90% людей появляются навязчивые мысли перед сном. У некоторых людей этот процесс трансформируется в психическое заболевание.

Также ученые не знают, почему появляются сны и как сделать так, чтобы ими можно было управлять.

В список неконтролируемых процессов также входят "гусиная кожа", образование слюны, зевота и размножения бактерий внутри организма и на поверхности тела.

  • Ранее врачи рассказали, что конечности бывают холодными не только из-за кровообращения: это может быть феномен Рейно.
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