Известная российская актриса призвала коллег из РФ помочь Сенцову
30 мая, 2018, 14:40
Российская актриса Лия Ахеджакова призвала своих коллег в России помочь украинскому политзаключенному Олегу Сенцову
Об этом говорится в видео, опубликованном на ютуб-канале "Крым.Реалии".
На ролике российская актриса предлагает своим коллегам создать постановку или пьесу, с помощью которой можно обратить внимание не только на проблему голодания Сенцова, но и на агрессию со стороны России.
"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать глупостью, но я считаю, что в таком страшном деле... Потому что Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось с Украиной - и половина России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбассе", - сказала Ахеджакова.
- Напомним, сообщение о переводе Сенцова на поддерживающую терапию обнародовали 29 мая.
- Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко также готов к голоданию и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Российский Киносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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