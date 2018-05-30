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Известная российская актриса призвала коллег из РФ помочь Сенцову


фото: Крим. Реалії
Российская актриса Лия Ахеджакова призвала своих коллег в России помочь украинскому политзаключенному Олегу Сенцову

Об этом говорится в видео, опубликованном на ютуб-канале "Крым.Реалии".

На ролике российская актриса предлагает своим коллегам создать постановку или пьесу, с помощью которой можно обратить внимание не только на проблему голодания Сенцова, но и на агрессию со стороны России.

"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать глупостью, но я считаю, что в таком страшном деле... Потому что Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось с Украиной - и половина России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбассе", - сказала Ахеджакова.

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