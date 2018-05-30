 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Испания арестовала по требованию России финансиста, который лоббировал "закон Магнитского"


фото: REUTERS
Испанская полиция арестовала в Мадриде на требование России международного финансиста, лоббиста направленного против российских коррупционеров "закона Магнитского" Уильяма Браудера

Об этом Браудер сообщил в Twitter по дороге в полицейский участок.

Через час  финансиста отпустили по требованию генсека Интерпола.

"Срочно: Только что был арестован испанской полицией в Мадриде на требование об аресте от российского Интерпола. Едем в полицейский участок прямо сейчас", - написал Браудер.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что уволила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не обращать внимания на новое красное заявление российского Интерпола. Это уже шестой раз, когда в моем деле Россия злоупотребляла Интерполом", - добавил Браудер позже.

Финансист также выложил фото из салона полицейского авто.

"На заднем месте в испанской полицейской машине еду в отделение в соответствии с запросом России об аресте. Они не скажут мне, в какой участок", - отметил Браудер.

При этом в Мадриде Браудер оказался именно в связи с делом Магнитского - он должен дать показания по поводу крупной суммы денег, выведенной в Испанию.

"По иронии судьбы, причина, по которой я в Мадриде, - дать показания главному испанскому прокурору по делу против российской мафии Хосе Гринди об огромной сумме денег по делу Магнитского, которые всплыли в Испании. Теперь, когда меня освободили, моя миссия продолжается. Встречаюсь с прокурором Гриндой сейчас", - рассказал Браудер.

"Закон Магнитского" - закон США и ряда других стран, содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушению прав человека, в частности связанным с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Чиновникам, причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям, запрещен въезд в США, в отношении них введены санкции экономического характера - аресты имущества, коррупционных счетов.

После США подобный законодательный акт принял Европарламент по поводу таких лиц и их имущества в странах ЕС. В октябре 2017 парламент Канады единогласно принял закон S-226 о защите жертв коррумпированных иностранных властей, на что Россия грозит "возмездием".

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в условиях, которые правозащитники охарактеризовали как пытки. Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него как месть за раскрытие крупной коррупционной аферы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать