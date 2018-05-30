Испания арестовала по требованию России финансиста, который лоббировал "закон Магнитского"

30 мая, 2018, 12:50

Испанская полиция арестовала в Мадриде на требование России международного финансиста, лоббиста направленного против российских коррупционеров "закона Магнитского" Уильяма Браудера

Об этом Браудер сообщил в Twitter по дороге в полицейский участок.

Через час финансиста отпустили по требованию генсека Интерпола.

"Срочно: Только что был арестован испанской полицией в Мадриде на требование об аресте от российского Интерпола. Едем в полицейский участок прямо сейчас", - написал Браудер.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что уволила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не обращать внимания на новое красное заявление российского Интерпола. Это уже шестой раз, когда в моем деле Россия злоупотребляла Интерполом", - добавил Браудер позже.

Финансист также выложил фото из салона полицейского авто.

"На заднем месте в испанской полицейской машине еду в отделение в соответствии с запросом России об аресте. Они не скажут мне, в какой участок", - отметил Браудер.

При этом в Мадриде Браудер оказался именно в связи с делом Магнитского - он должен дать показания по поводу крупной суммы денег, выведенной в Испанию.

"По иронии судьбы, причина, по которой я в Мадриде, - дать показания главному испанскому прокурору по делу против российской мафии Хосе Гринди об огромной сумме денег по делу Магнитского, которые всплыли в Испании. Теперь, когда меня освободили, моя миссия продолжается. Встречаюсь с прокурором Гриндой сейчас", - рассказал Браудер.

"Закон Магнитского" - закон США и ряда других стран, содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушению прав человека, в частности связанным с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Чиновникам, причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям, запрещен въезд в США, в отношении них введены санкции экономического характера - аресты имущества, коррупционных счетов.

После США подобный законодательный акт принял Европарламент по поводу таких лиц и их имущества в странах ЕС. В октябре 2017 парламент Канады единогласно принял закон S-226 о защите жертв коррумпированных иностранных властей, на что Россия грозит "возмездием".

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в условиях, которые правозащитники охарактеризовали как пытки. Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него как месть за раскрытие крупной коррупционной аферы.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won't tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

This is the arrest warrant pic.twitter.com/Cr1Sf4vS4a — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.