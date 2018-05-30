Японские охотники убили 120 беременных китов за летний период

30 мая, 2018, 16:44

В Антарктическом океане за прошедший летний сезон охотники выследили и убили более 120 беременных китов

Об этом сообщает The Guardian.

С 333 китов, выловленных во время 12-недельной "исследовательской" охоты, 181 были самками, среди них 53 не достигли взрослого возраста. Цифры показывают, что со 128 зрелых женских китов, которые попали во время охоты, 122 были беременны.

"Вероятный уровень беременности у животных достигал 95,3%, и в исследовании не было обнаружено ни одного животного, которое в это время кормило младенцев", - говорится в отчете Международной китобойной комиссии.

Документ вызвал в Японии громкую дискуссию относительно эффективности "научной программы", во время которой вылавливают и убивают китов.

"Убийство 122 беременных китов является шокирующей статистикой и печальным подтверждением жестокости японской охоты на китов", - заявила представительница Международного гуманитарного общества Алексия Велбелов.