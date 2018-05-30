 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Взыскание активов "Газпрома" в Европе: Порошенко призвал не останавливаться на трех странах


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко призвал не останавливаться на трех странах по взысканию акций и других активов "Газпрома" в странах Европы

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Петр Порошенко встретился с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Предметом встречи стала ситуация с обеспечением принудительного исполнения решений Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз", а также по поводу апелляционного обжалования "Газпромом" этого решения и позиции Украины по защите.

Глава "Нафтогаза" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд  долларов перешел в практическую плоскость, ведь 30 мая было начато обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.

"Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступление выигранных средств в Украине" , - заявил президент.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
  • В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогаза", в том числе уже уплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
  • В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
  • В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной о транзите.
  • Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
  • 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ОАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать