Взыскание активов "Газпрома" в Европе: Порошенко призвал не останавливаться на трех странах
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Петр Порошенко встретился с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Предметом встречи стала ситуация с обеспечением принудительного исполнения решений Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз", а также по поводу апелляционного обжалования "Газпромом" этого решения и позиции Украины по защите.
Глава "Нафтогаза" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость, ведь 30 мая было начато обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.
"Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступление выигранных средств в Украине" , - заявил президент.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогаза", в том числе уже уплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной о транзите.
- Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
- 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ОАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
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