Взыскание активов "Газпрома" в Европе: Порошенко призвал не останавливаться на трех странах

30 мая, 2018, 14:41

Президент Петр Порошенко призвал не останавливаться на трех странах по взысканию акций и других активов "Газпрома" в странах Европы

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Петр Порошенко встретился с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Предметом встречи стала ситуация с обеспечением принудительного исполнения решений Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз", а также по поводу апелляционного обжалования "Газпромом" этого решения и позиции Украины по защите.

Глава "Нафтогаза" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость, ведь 30 мая было начато обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.

"Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступление выигранных средств в Украине" , - заявил президент.