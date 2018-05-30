Виктора Ющенко взяли на работу в банк

30 мая, 2018, 15:06

Третий президент Украины Виктор Ющенко устроился работать главой наблюдательного совета "Альпари Банка"

Об этом сообщает Financial club.

Решением единственного акционера "Альпари Банка" Виктор Ющенко назначен на должность главы наблюдательного совета с 1 июня сроком на один год.

Ранее, 25 мая, "Альпари Банк" уволил главу наблюдательного совета Владимира Ланового, который находился на этой должности с декабря 2017 года.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года Альпари Банк занимал 82-е (последнее) место по активам среди украинских банков с показателем 206 млн грн.