Виктора Ющенко взяли на работу в банк
30 мая, 2018, 15:06
Третий президент Украины Виктор Ющенко устроился работать главой наблюдательного совета "Альпари Банка"
Об этом сообщает Financial club.
Решением единственного акционера "Альпари Банка" Виктор Ющенко назначен на должность главы наблюдательного совета с 1 июня сроком на один год.
Ранее, 25 мая, "Альпари Банк" уволил главу наблюдательного совета Владимира Ланового, который находился на этой должности с декабря 2017 года.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года Альпари Банк занимал 82-е (последнее) место по активам среди украинских банков с показателем 206 млн грн.
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