 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виктора Ющенко взяли на работу в банк


фото: finclub
Третий президент Украины Виктор Ющенко устроился работать главой наблюдательного совета "Альпари Банка"

Об этом сообщает Financial club.

Решением единственного акционера "Альпари Банка" Виктор Ющенко назначен на должность главы наблюдательного совета с 1 июня сроком на один год.

Ранее, 25 мая, "Альпари Банк" уволил главу наблюдательного совета Владимира Ланового, который находился на этой должности с декабря 2017 года.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года Альпари Банк занимал 82-е (последнее) место по активам среди украинских банков с показателем 206 млн грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать