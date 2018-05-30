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В Одессе запустили туристическую полицию

В среду, 30 мая, в Одессе запустили туристическую полицию

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первая станция туристической полиции в Одессе появилась на территории курортного комплекса "Аркадия". Она будет работать до окончания туристического сезона - 30 сентября.

"Специально для охраны публичного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут оказывать консультации и помощь отдыхающим, будут регистрировать жалобы граждан по поводу повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов", - отметил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Чиновник добавил, что Одесскую область ежегодно посещают более 6 млн туристов и отдыхающих.

"Мы говорим не только об украинцах, но и об иностранцах. Все работники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений", - подчеркнул Троян.

Заместитель министра также анонсировал масштабирование подразделения на территории всех курортных зон Украины.

"В этом году мы планируем открыть еще 6 таких станций в Одессе и Одесской области. Всего на Одесщине их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны", - сказал Троян.

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин добавил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме.

"Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, выявили трех несовершеннолетних, которые самовольно покинули место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске", - сказал Головин.

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