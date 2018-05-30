В Москве ОМОН задержал участников акции в честь Бабченко

30 мая, 2018, 21:40

В Москве ОМОН задержал двух участников акции "памяти" Аркадия Бабченко, которая проходила возле Дома журналиста

Об этом сообщает "Открытая Россия" в Twitter.

"Аркадий Бабченко живой, но акцию его памяти возле Центрального Дома журналиста решили не отменять. Тех, кто пришел туда, встретил ОМОН. Двоих участников уже задержали", - указывается в сообщении.