В Москве ОМОН задержал участников акции в честь Бабченко
30 мая, 2018, 21:40
В Москве ОМОН задержал двух участников акции "памяти" Аркадия Бабченко, которая проходила возле Дома журналиста
Об этом сообщает "Открытая Россия" в Twitter.
"Аркадий Бабченко живой, но акцию его памяти возле Центрального Дома журналиста решили не отменять. Тех, кто пришел туда, встретил ОМОН. Двоих участников уже задержали", - указывается в сообщении.
Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU— Команда ОР (@openrussiateam) 30 мая 2018 г.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
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