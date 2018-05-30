В Киеве от ботулизма скончалась женщина
30 мая, 2018, 12:04
В столице от ботулизма умерла женщина. Незадолго до этого она употребляла вяленую рыбу
Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы со ссылкой на лабораторный центр.
Из эпидемиологического анамнеза выяснили, что случай заболевания ботулизмом может быть связан с употреблением 26 мая вяленой плотвы, нечищеной, самостоятельно выловленной в Десне.
Рыбную продукцию изготовили в домашних условиях в апреле 2018 года.
За медицинской помощью больная обратилась 27 мая и была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с диагнозом "ботулизм". После этого больной ввели противоботулинную сыворотку. Однако в тот же день - 27 мая она умерла.
Остатки рыбной продукции утилизированы родственником женщины.
- Напомним, 23 мая в Кропивницком с диагнозом ботулизм в областную больницу госпитализировали двух мужчин.
- В Украине до сих пор нет сыворотки от ботулизма, она может появиться в конце лета.
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