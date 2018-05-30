В Киеве от ботулизма скончалась женщина

30 мая, 2018, 12:04

В столице от ботулизма умерла женщина. Незадолго до этого она употребляла вяленую рыбу

Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы со ссылкой на лабораторный центр.

Из эпидемиологического анамнеза выяснили, что случай заболевания ботулизмом может быть связан с употреблением 26 мая вяленой плотвы, нечищеной, самостоятельно выловленной в Десне.

Рыбную продукцию изготовили в домашних условиях в апреле 2018 года.

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая и была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с диагнозом "ботулизм". После этого больной ввели противоботулинную сыворотку. Однако в тот же день - 27 мая она умерла.

Остатки рыбной продукции утилизированы родственником женщины.