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В Киеве от ботулизма скончалась женщина


фото: maxpark
В столице от ботулизма умерла женщина. Незадолго до этого она употребляла вяленую рыбу

Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы со ссылкой на лабораторный центр.

Из эпидемиологического анамнеза выяснили, что случай заболевания ботулизмом может быть связан с употреблением 26 мая вяленой плотвы, нечищеной, самостоятельно выловленной в Десне.

Рыбную продукцию изготовили в домашних условиях в апреле 2018 года.

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая и была госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с диагнозом "ботулизм". После этого больной ввели противоботулинную сыворотку. Однако в тот же день - 27 мая она умерла.

Остатки рыбной продукции утилизированы родственником женщины.

  • Напомним, 23 мая в Кропивницком с диагнозом ботулизм в областную больницу госпитализировали двух мужчин.
  • В Украине до сих пор нет сыворотки от ботулизма, она может появиться в конце лета.

 

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