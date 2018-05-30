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В Хмельницком чиновник мэрии влетел в прицеп с лесом, погибли двое людей


фото: поліція Хмельницької області
В пригороде Хмельницкого легковой автомобиль врезался в прицеп "Камаза", который остановился для ремонта на обочине дороги. В результате ДТП 2 человека погибли, 5 травмировались

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Nissan Leaf съехал на обочину и допустил столкновение с прицепом Камаза под управлением 39-летнего жителя Красилова.

Как сообщает "Независимый общественный портал", за рулем Nissan Leaf находился директор департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Роман Николаев.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля другого Nissan, жители Хмельницкого 1985 и 1986 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель авто "Nissan Leaf" и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

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Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы и права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет
 
Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. В суд направлены ходатайства о назначении экспертиз, в том числе на состояние алкогольного опьянения.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК.

По информации, размещенной на DOZORRO, авто Nissan Leaf является служебным транспортом мэрии Хмельницкого.

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