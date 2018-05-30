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В Казахстане экс-боевика "ЛНР" приговорили к 25 годам за двойное убийство

Суд Казахстана приговорил к 25 годам лишения свободы боевика "ЛНР" Никиту Степина, который совершил двойное убийство 28 июля 2017 года в городе Темиртау

Его друг Павел Левкутин получил три года за недонесение о преступлении, сообщает "Радио Свобода".

Степин первый раз прибыл на территорию Украины в феврале 2015 года и до конца декабря пробыл там в составе "Всевеликого войска Донского имени Матвея Платова".

После этого он вернулся в Темиртау. Весной 2016 года Степин снова поехал в Украину для участия в вооруженном конфликте, где пробыл до февраля 2017 года.

После двух поездок он вернулся домой в Темиртау, устроившись автослесарем в гаражный бокс, где позже и произошло убийство двух местных жителей, предположительно, из-за имущественного спора.

В последнем слове главный фигурант сказал, что "выполнил долг чести", когда поехал на Донбасс, чтобы воевать с теми, кто, как он сказал, "уничтожал русское население".

Во время обыска у него дома были обнаружены военный билет, удостоверение о присвоении казачьего чина и награда "За освобождение Донбасса".

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