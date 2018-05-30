В Карпатах высадят столько деревьев, сколько купят книг на "Книжном Арсенале"
Об этом говорится в пресс-релизе организаторов проекта.
Для этого фестиваль устроил специальную эко-программу "Вместе за природу".
На выходе из "Мистецького Арсенала" установили фотозону с живыми растениями и вмонтировали в нее специальный счетчик. Он будет отображать количество книг, которые гости купили на фестивале.
Читайте также: Книги & технологии. Что увидеть, услышать и почувствовать на "Книжном Арсенале"
Чтобы присоединиться к акции, нужно подойти к этой зоне и нажать на кнопку столько раз, сколько книг вы приобрели на "Книжном Арсенале". Участники получают сертификаты, где вписано количество деревьев, которые высадят в Карпатах.
Деревьев, которые собираются высадить в Карпатах, будет столько же, сколько на счетчике высветится в конце фестиваля. Закупать саженцы будут партнеры эко-проекта, а сажать - волонтеры.
Проект уже проводил высадки дважды. Впервые в Карпатах посадили 40 тыс. деревьев весной 2017 года. Во второй раз организаторы высадили еще 50 тысяч в этом году.
Следить за ходом проекта можно на странице в Facebook.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута