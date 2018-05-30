В Карпатах высадят столько деревьев, сколько купят книг на "Книжном Арсенале"

30 мая, 2018, 14:04

На VIII Международном фестивале "Книжный Арсенал" будут считать каждую купленную книгу, чтобы высадить такое же количество деревьев в Карпатах

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов проекта.

Для этого фестиваль устроил специальную эко-программу "Вместе за природу".

На выходе из "Мистецького Арсенала" установили фотозону с живыми растениями и вмонтировали в нее специальный счетчик. Он будет отображать количество книг, которые гости купили на фестивале.

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Чтобы присоединиться к акции, нужно подойти к этой зоне и нажать на кнопку столько раз, сколько книг вы приобрели на "Книжном Арсенале". Участники получают сертификаты, где вписано количество деревьев, которые высадят в Карпатах.

Деревьев, которые собираются высадить в Карпатах, будет столько же, сколько на счетчике высветится в конце фестиваля. Закупать саженцы будут партнеры эко-проекта, а сажать - волонтеры.

Проект уже проводил высадки дважды. Впервые в Карпатах посадили 40 тыс. деревьев весной 2017 года. Во второй раз организаторы высадили еще 50 тысяч в этом году.

Следить за ходом проекта можно на странице в Facebook.