В Германии неизвестный с ножом устроил нападение в поезде

30 мая, 2018, 23:32

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек

Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна. Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург.

Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из правоохранителей. Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.