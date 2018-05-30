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В Германии неизвестный с ножом устроил нападение в поезде

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек

Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна. Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург.

Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из правоохранителей. Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.

 

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