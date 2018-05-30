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В Европарламенте хотят усиления санкций против России в связи с убийством Бабченко


фото: REUTERS
Европейский союз должен усилить санкции против России в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко

Об этом депутат Европарламента от Латвии Петрас Ауштревичус написал в своем аккаунте в Twitter.

"Убийство выдающегося журналиста Аркадия Бабченко - еще одно преступление Кремля. Аркадий стал седьмым журналистом из "Новой газеты", который был убит с 2001 года. Давайте продолжим и усилим санкции против кремлевской России", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".

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