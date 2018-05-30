В Европарламенте хотят усиления санкций против России в связи с убийством Бабченко
Об этом депутат Европарламента от Латвии Петрас Ауштревичус написал в своем аккаунте в Twitter.
"Убийство выдающегося журналиста Аркадия Бабченко - еще одно преступление Кремля. Аркадий стал седьмым журналистом из "Новой газеты", который был убит с 2001 года. Давайте продолжим и усилим санкции против кремлевской России", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
Killing of great journalist Arkadij Babchenko is one more crime of Kremlin. Arkadij became the seventh journalist from Novaya Gazeta being killed since 2001. Let's keep and increase sanctions against Kremlin's Russia.— Petras Austrevicius (@petras_petras) 30 мая 2018 г.
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу.
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