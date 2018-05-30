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В Днепре ночью горела больница, эвакуировали более 90 человек


фото: У ДСНС в Дніпропетровській області
Ночью 30 мая в Днепре произошел пожар в областной клинической больнице им. Мечникова

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные, которые прибыли на место происшествия, установили, что место возгорания находится в одной из палат на 7-м этаже в отделении для чернобыльцев.

Во время ликвидации пожара из соседней палаты пожарные спасли женщину 1956 года рождения. Пациентку с предварительным диагнозом отравление продуктами горения перевели в реанимационное отделение.

Во время пожара с 6, 7 и 8 этажей спасатели совместно с медиками вывели на свежий воздух 92 человека. Общая площадь пожара составила 30 м2 .

Погибших нет, пожар ликвидировали в 01:29.

К тушению привлекалось 56 человек личного состава и 12 единиц техники.

Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

  • Напомним, 28 мая на Херсонщине горело более 100 га леса.
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