В Африке волонтеры 40 благотворительных организаций продавали беженцам еду за секс. В ООН об этом знали
Об этом сообщает The Times.
Еще в 2002 году в ООН передали 84-страничный отчет о практике "еда за секс" в лагерях для беженцев в Западной Африке. Однако организация его никогда не опубликовала.
В отчете говорится, что работники с более чем 40 благотворительных организаций, среди которых "Спасем детей" и "Врачи без границ", сексуально эксплуатировали молодых беженцев.
Документ утверждает, что "пищу, масло, доступ к образованию и стройматериалы для приютов" меняли на секс. Отчет рассказывает о семьях, которые жили в лагерях беженцев в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии и якобы предлагали волонтерам для секса своих несовершеннолетних дочек, чтобы свести "концы с концами".
Несмотря на то, что перечень из 67 работников благотворительных организации, обвиняемых в сексуальной эксплуатации детей-беженцев, передали в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ни одному волонтеру не объявили подозрение.
Тем временем одна из авторов доклада Асммта Намк в письме к The Times призвала доноров и правительство стран прекратить финансирование организаций, которые не смогли принять должных мер по заявлениям о сексуальной эксплуатации.
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