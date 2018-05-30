В Африке волонтеры 40 благотворительных организаций продавали беженцам еду за секс. В ООН об этом знали

30 мая, 2018, 15:43

Организация Объединенных Наций знала о волонтерах, которые более 15 лет предлагали беженцам еду в обмен на сексуальные услуги

Об этом сообщает The Times.

Еще в 2002 году в ООН передали 84-страничный отчет о практике "еда за секс" в лагерях для беженцев в Западной Африке. Однако организация его никогда не опубликовала.

В отчете говорится, что работники с более чем 40 благотворительных организаций, среди которых "Спасем детей" и "Врачи без границ", сексуально эксплуатировали молодых беженцев.

Документ утверждает, что "пищу, масло, доступ к образованию и стройматериалы для приютов" меняли на секс. Отчет рассказывает о семьях, которые жили в лагерях беженцев в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии и якобы предлагали волонтерам для секса своих несовершеннолетних дочек, чтобы свести "концы с концами".

Несмотря на то, что перечень из 67 работников благотворительных организации, обвиняемых в сексуальной эксплуатации детей-беженцев, передали в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ни одному волонтеру не объявили подозрение.

Тем временем одна из авторов доклада Асммта Намк в письме к The Times призвала доноров и правительство стран прекратить финансирование организаций, которые не смогли принять должных мер по заявлениям о сексуальной эксплуатации.