Украинский город стал третьим самым дешевым в мире

30 мая, 2018, 18:26

Швейцарский банк UBS ежегодно составляет рейтинг больших городов, в которых проживание самое дорогое во всем мире

Свой список они опубликовали на сайте.

Всего в списке 77 городов. На 75-м оказался украинский город. Им стал Киев, дешевле оказались лишь Лагос в Нигерии и Каир в Египте.

Рядом с Киевом оказались Манила, на Филиппинах и индийский Дели.

Тройку самых дорогих городов в мире открыло город Осло, в Норвегии. Немного дороже для проживания оказалась Женева. Наиболее затратным стал город Цюрих в Швейцарии.

Авторы рейтинга учитывали среднюю стоимость товаров и услуг в городах. Для этого они рассчитывали стоимость стандартной потребительской корзины, в которую входит 128 товаров и услуг.

Все расходы ориентировали на среднюю европейскую семью из трех человек. При анализе учитывалось также, что в разных странах существуют разные традиции потребления.