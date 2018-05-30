Украинский город стал третьим самым дешевым в мире
Свой список они опубликовали на сайте.
Всего в списке 77 городов. На 75-м оказался украинский город. Им стал Киев, дешевле оказались лишь Лагос в Нигерии и Каир в Египте.
Рядом с Киевом оказались Манила, на Филиппинах и индийский Дели.
Тройку самых дорогих городов в мире открыло город Осло, в Норвегии. Немного дороже для проживания оказалась Женева. Наиболее затратным стал город Цюрих в Швейцарии.
Авторы рейтинга учитывали среднюю стоимость товаров и услуг в городах. Для этого они рассчитывали стоимость стандартной потребительской корзины, в которую входит 128 товаров и услуг.
Все расходы ориентировали на среднюю европейскую семью из трех человек. При анализе учитывалось также, что в разных странах существуют разные традиции потребления.
- Ранее лидирующее место в рейтинге самых дешевых авиалиний мира занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты.
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