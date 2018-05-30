Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

30 мая, 2018, 12:57

Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Об этом сообщает антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit.

Баданов получил пожизненную дисквалификацию и оштрафован на $100 тыс. В решении TIU указано, что 30-летний игрок сознательно влиял на результаты матчей на турнирах серии Futures в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах.

Последний раз Баданов выходил на корт в прошлом году на международном турнире в Кременчуге. Лучшим результатом украинца является 463-е место в мировом рейтинге.

22 мая полиция обнародовала подробности спецоперации по делу о договорных матчах в украинском футболе.

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