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Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи


фото: Ole
Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Об этом сообщает антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit.

Баданов получил пожизненную дисквалификацию и оштрафован на $100 тыс. В решении TIU указано, что 30-летний игрок сознательно влиял на результаты матчей на турнирах серии Futures в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах.

Последний раз Баданов выходил на корт в прошлом году на международном турнире в Кременчуге. Лучшим результатом украинца является 463-е место в мировом рейтинге.

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