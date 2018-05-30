УЕФА посмертно наградил орденом украинского тренера Кучеревского

30 мая, 2018, 19:10

Выдающегося тренера Евгения Кучеревского, который трагически погиб 26 августа 2006 года, посмертно наградили орденом УЕФА "За заслуги"

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Президент УЕФА Александер Чеферин вручил орден внучке тренера Юлии во время XXI Конгресса ФФУ, который прошел в Киеве.

Орден УЕФА "За заслуги" был основан в 1998 году для награждения лиц, внесших весомый вклад в развитие европейского футбола. Решение о награждении принимает Исполком УЕФА по ходатайству национальных футбольных федераций.

Среди украинцев до этого подобной наградой в 2003 году посмертно был отмечен Валерий Лобановский.

Справка.

Евгений Кучеревский родился в Херсоне. Тренерскую карьеру начал в 1974 году. 1988-го "Днепр" под его руководством выиграл чемпионат СССР, а в следующем году - Кубок Союза. В 1990-м вывел "Днепр" в 1/4 финала Кубка чемпионов.

В начале 90-х Кучеревский работал с тунисским клубом "Эль-Этуаль". Затем тренировал олимпийскую сборную России, а в 1994-м возглавил СК "Николаев". Через три года снова уехал в Россию. В 2001 году вернулся в Днепропетровск. Возглавляемый Кучеревским "Днепр" становился неоднократным призером чемпионата Украины, был участником еврокубков и базовой командой национальной сборной по футболу.