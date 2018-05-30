 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

УЕФА посмертно наградил орденом украинского тренера Кучеревского

Выдающегося тренера Евгения Кучеревского, который трагически погиб 26 августа 2006 года, посмертно наградили орденом УЕФА "За заслуги"

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Президент УЕФА Александер Чеферин вручил орден внучке тренера Юлии во время XXI Конгресса ФФУ, который прошел в Киеве.

Орден УЕФА "За заслуги" был основан в 1998 году для награждения лиц, внесших весомый вклад в развитие европейского футбола. Решение о награждении принимает Исполком УЕФА по ходатайству национальных футбольных федераций.

Среди украинцев до этого подобной наградой в 2003 году посмертно был отмечен Валерий Лобановский.

Справка.

Евгений Кучеревский родился в Херсоне. Тренерскую карьеру начал в 1974 году. 1988-го "Днепр" под его руководством выиграл чемпионат СССР, а в следующем году - Кубок Союза. В 1990-м вывел "Днепр" в 1/4 финала Кубка чемпионов.

В начале 90-х Кучеревский работал с тунисским клубом "Эль-Этуаль". Затем тренировал олимпийскую сборную России, а в 1994-м возглавил СК "Николаев". Через три года снова уехал в Россию. В 2001 году вернулся в Днепропетровск. Возглавляемый Кучеревским "Днепр" становился неоднократным призером чемпионата Украины, был участником еврокубков и базовой командой национальной сборной по футболу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать