Ученые узнали, какой сок поддерживает здоровье глаз и кожи
Об этом пишет HealthyStyle.
Польза для здоровья кожи: В ананасовом соке есть витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждением кожи, которые возникают из-за солнечного облучения и загрязнения. Также они уменьшают выраженность морщин и в общем улучшают состояние кожи.
Витамин С также участвует в формировании коллагена. Это основной белок организма, именно он придает коже прочность и эластичность.
Глаза. Употребление продуктов с большим содержанием витамина С может повлиять на уменьшение риска появления катаракты в 3 раза. Все потому, что жидкость, которую содержит глаз, насыщенная витамином С. Поэтому продукты с большим количеством витамина могут предупреждать возникновение нарушений, приводящих к катаракте.
- Напомним, ученые из Университета Огайо определили, что больше счастья приносят продукты, которые вы едите в естественном виде.
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