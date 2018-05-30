Ученые узнали, какой сок поддерживает здоровье глаз и кожи

30 мая, 2018, 16:28

Специалисты обнаружили, что умеренное употребление ананасового сока может улучшить состояние кожи и зрения

Об этом пишет HealthyStyle.

Польза для здоровья кожи: В ананасовом соке есть витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждением кожи, которые возникают из-за солнечного облучения и загрязнения. Также они уменьшают выраженность морщин и в общем улучшают состояние кожи.

Витамин С также участвует в формировании коллагена. Это основной белок организма, именно он придает коже прочность и эластичность.

Глаза. Употребление продуктов с большим содержанием витамина С может повлиять на уменьшение риска появления катаракты в 3 раза. Все потому, что жидкость, которую содержит глаз, насыщенная витамином С. Поэтому продукты с большим количеством витамина могут предупреждать возникновение нарушений, приводящих к катаракте.