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Убийство Бабченко: под посольством России в Киеве устроили акцию


фото: 24tv
Возле посольства России в Киеве проходит пикет в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.

Отмечается, что под стены посольства пришли близкие и друзья убитого, а также около 3-4 десятков журналистов, которые освещают это событие или были знакомы с Бабченком. Люди приносят цветы.

Как рассказал знакомый убитого, журналист Павел Новиков, главным мотивом преступников в этом деле было запугать людей, но им этого не удастся.

"Черта с два! Пусть они (убийцы, - ред.) теперь боятся его мертвого больше, чем живого, пусть он смотрит теперь со всех углов, пусть они ходят и оглядываются", - подчеркнул Новиков.

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