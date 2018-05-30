Убийство Бабченко: под посольством России в Киеве устроили акцию
30 мая, 2018, 11:07
Возле посольства России в Киеве проходит пикет в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.
Отмечается, что под стены посольства пришли близкие и друзья убитого, а также около 3-4 десятков журналистов, которые освещают это событие или были знакомы с Бабченком. Люди приносят цветы.
Как рассказал знакомый убитого, журналист Павел Новиков, главным мотивом преступников в этом деле было запугать людей, но им этого не удастся.
"Черта с два! Пусть они (убийцы, - ред.) теперь боятся его мертвого больше, чем живого, пусть он смотрит теперь со всех углов, пусть они ходят и оглядываются", - подчеркнул Новиков.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу.
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