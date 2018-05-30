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Убийство Бабченко: МИД Британии требует наказать виновных


фото: REUTERS
Великобритания требует привлечь к ответственности убийц журналиста Аркадия Бабченко

Об этом заявил в Twitter глава британского МИД Борис Джонсон.

"Потрясен видеть убитым еще одного известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Мои мысли с его женой и юной дочерью. Мы должны защитить свободу слова и очень важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.

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