Убийство Бабченко: МИД Британии требует наказать виновных

30 мая, 2018, 14:11

Великобритания требует привлечь к ответственности убийц журналиста Аркадия Бабченко

Об этом заявил в Twitter глава британского МИД Борис Джонсон.

"Потрясен видеть убитым еще одного известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Мои мысли с его женой и юной дочерью. Мы должны защитить свободу слова и очень важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.