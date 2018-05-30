Убийство Бабченко: МИД Британии требует наказать виновных
30 мая, 2018, 14:11
Великобритания требует привлечь к ответственности убийц журналиста Аркадия Бабченко
Об этом заявил в Twitter глава британского МИД Борис Джонсон.
"Потрясен видеть убитым еще одного известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Мои мысли с его женой и юной дочерью. Мы должны защитить свободу слова и очень важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.
Appalled to see another vocal Russian journalist, Arkady Babchenko, murdered. My thoughts are with his wife and young daughter. We must defend freedom of speech and it is vital that those responsible are now held to account.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 30 мая 2018 г.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- У Бабченко осталось шестеро приемных детей.
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