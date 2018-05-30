Убитому Бабченко часто угрожали из России, - друзья журналиста
Об этом заявила журналистка Ирина Ромалийская, сообщает издание "Левый берег".
По ее словам, Бабченко всегда говорил, что в России ему находиться опасно, и рассказывал о том, что ему угрожали.
"Здесь он говорил, что ему постоянно поступают угрозы и в фейсбуке, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить разрешение на проживание в Праге", - подчеркнула Ромалийская.
Волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай заметил, что перед смертью журналисту угрожали с российской территории, а его убийство связано исключительно с антироссийской позицией и деятельностью Бабченко.
"Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что угрожали убить его, уничтожить его и всю его семью", - рассказал Гай.
Он добавил, что погибший ранее был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой приехал в Украину, где работал телеведущим.
- Напомним, ночью 29 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин, а убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, в результате чего тот скончался в карете "скорой".
- Сейчас полиция рассматривает две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
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