Убитому Бабченко часто угрожали из России, - друзья журналиста

30 мая, 2018, 08:40

Убитому в столице журналисту Аркадию Бабченко часто поступали угрозы с территории России

Об этом заявила журналистка Ирина Ромалийская, сообщает издание "Левый берег".

По ее словам, Бабченко всегда говорил, что в России ему находиться опасно, и рассказывал о том, что ему угрожали.

"Здесь он говорил, что ему постоянно поступают угрозы и в фейсбуке, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить разрешение на проживание в Праге", - подчеркнула Ромалийская.

Волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай заметил, что перед смертью журналисту угрожали с российской территории, а его убийство связано исключительно с антироссийской позицией и деятельностью Бабченко.

"Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что угрожали убить его, уничтожить его и всю его семью", - рассказал Гай.

Он добавил, что погибший ранее был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой приехал в Украину, где работал телеведущим.