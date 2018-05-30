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У убитого журналиста Бабченко осталось шестеро приемных детей

У убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко осталось 6 приемных детей, которых он забрал из российских детских домов

Об этом сообщил в Facebook российский блогер Александр Фельдман.

"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия - Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире. Семья Бабченко несколько лет, еще до всяких законов негодяев, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны", - написал блогер.

При этом Фельдман отметил, что в детдомах у этих детей были серьезные проблемы с развитием.

"Дети были очень сложные. Они воровали, не умели кушать твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до 7 лет не разговаривала, Светлана не знала, что такое виноград. Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия и учебные хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко управляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере. Эта большая семья сегодня потеряла своего отца", - рассказал Фельдман.

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