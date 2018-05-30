У Порошенко предлагают разместить базу ВМС в Геническе

30 мая, 2018, 22:05

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин предложил разместить базу морской охраны и Военно-морских сил в Геническе Херсонской области

Об этом Бабин заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настоятельно просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", - заявил он.

По словам постпреда, Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в прилегающих к оккупированному Крыму регионах, в том числе в Геническом районе.

В частности, Бабин указал на то, что местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти.