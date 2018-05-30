У Порошенко предлагают разместить базу ВМС в Геническе
30 мая, 2018, 22:05
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин предложил разместить базу морской охраны и Военно-морских сил в Геническе Херсонской области
Об этом Бабин заявил в эфире Радио Крым.Реалии.
"Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настоятельно просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", - заявил он.
По словам постпреда, Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в прилегающих к оккупированному Крыму регионах, в том числе в Геническом районе.
В частности, Бабин указал на то, что местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти.
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