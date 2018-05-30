Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
30 мая, 2018, 13:39
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает официальный сайт турнира "Большого Шлема".
Сегодня в Париже во втором круге Ролан Гаррос посеянная под четвертым номером украинка победила 87-ракетку мира - Викторию Кузьмову из Словакии - 6:3; 6:4.
Следующей соперницей украинки станет румынка Михаэла Бужранеску, которая занимает в рейтинге WTA 33-е место. Ранее теннисистки ни разу не встречались.
Victoire de la tête de série 4 @ElinaSvitolina, 6-3 6-4. Svitolina passe au 3e tour. #RG18 pic.twitter.com/oEV5OAtjL7— Roland-Garros (@rolandgarros) 30 мая 2018 г.
- Ранее стало известно при каких условиях Элина Свитолина может стать первой ракеткой мира.
- Украинского теннисиста Дмитьра Баданова пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
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