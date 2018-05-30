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Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт турнира "Большого Шлема".

Сегодня в Париже во втором круге Ролан Гаррос посеянная под четвертым номером украинка победила 87-ракетку мира - Викторию Кузьмову из Словакии - 6:3; 6:4.

Следующей соперницей украинки станет румынка Михаэла Бужранеску, которая занимает в рейтинге WTA 33-е место. Ранее теннисистки ни разу не встречались.

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