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Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, 4 военных ранены

За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения Операции объединенных сил украинские позиции обстреляли 36 раз, 4 защитников получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении возле Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.

Российско-оккупационные войска 36 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Военным оказали квалифицированную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

  • Напомним, 28 мае в ходе обстрелов террористами мирного поселка Железное погибла несовершеннолетняя девочка.
  • Следствием добыты доказательства, указывающие на совершение теракта со стороны "ДНР".
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