Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, 4 военных ранены
30 мая, 2018, 07:36
За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения Операции объединенных сил украинские позиции обстреляли 36 раз, 4 защитников получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении возле Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.
Российско-оккупационные войска 36 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.
Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Военным оказали квалифицированную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.
- Напомним, 28 мае в ходе обстрелов террористами мирного поселка Железное погибла несовершеннолетняя девочка.
- Следствием добыты доказательства, указывающие на совершение теракта со стороны "ДНР".
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