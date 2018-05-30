Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, 4 военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении возле Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.

Российско-оккупационные войска 36 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Военным оказали квалифицированную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.