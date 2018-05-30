Стало известно, какой канал покажет ЧМ-2018 в Украине, - СМИ
30 мая, 2018, 14:07
Чемпионат мира по футболу в России будет транслироваться в Украине
Об этом сообщает SportArena.
Пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины приобрел телеканал "Интер". Официальное подтверждение этой информации должно поступить позже, когда будут улажены окончательные детали соглашения.
НСТУ получила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась транслировать турнир, который происходит на территории страны-агрессора.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая
- Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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