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Стало известно, какой канал покажет ЧМ-2018 в Украине, - СМИ


фото: кізщке
Чемпионат мира по футболу в России будет транслироваться в Украине

Об этом сообщает SportArena.

Пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины приобрел телеканал "Интер". Официальное подтверждение этой информации должно поступить позже, когда будут улажены окончательные детали соглашения.

НСТУ получила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась транслировать турнир, который происходит на территории страны-агрессора.

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая
  • Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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