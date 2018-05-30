Создатели Pokemon Go выпустят новую игру уже в июне. И она тоже про покемонов
Об этом пишет The Guardian.
Создатели рассказали, что игра станет доступна пользователям уже в июне нынешнего года, но анонс будет ограничен и недоступен для некоторых регионов мира.
В процессе игры нужно выполнять множество задач: строить себе лагерь, искать сокровища и сражаться с монстрами. Игрок может привлекать на свою сторону новых покемонов, таким образом увеличивая свою силу.
Новая видеоигра World для смартфонов будет бесплатной, однако в нее добавят систему покупок и пожертвований.
Летом 2016 года широкую популярность по всему миру получила игра Pokemon GO, созданная компанией Nintendo. В нее играли сотни миллионов людей, однако уже в начале 2017 года ее популярность начала стремительно падать. Разработчики отметили, что новый релиз способен вернуть интерес к играм всей линейки игр Nintendo.
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