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Снизится температура, дожди маловероятны: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине столбики термометров упадут на несколько градусов, однако дождей не ожидается

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По ее словам, синоптическую ситуацию сегодня будет определять антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому дожди не ожидаются, будет тепло.

"Завтра с севера к Украине подойдет и постепенно будет пересекать с севера на юг холодный атмосферный фронт. Но в условиях высокой температуры воздуха, по прогностическим картам, этот фронт дает очень мало дождей, на которые все надеются. В Украине во многих городах по штормовым сообщениям Укргидрометцентра, продолжается чрезвычайно высокая пожарная опасность. Период сухой и жаркой погоды еще будет продолжаться", - отметила Диденко.

Этот фронт может принести локальные дожди, и также снизит температуру воздуха. Особенно в восточных областях, на севере, в большинстве центральных областей. Температура воздуха снизится с 25-28 градусов до 22-24 градусов.

Далее - 1, 2 и 3 июня температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, но самой теплой остается западная часть. Там все время будет или очень тепло, или даже жарко

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха будет достигать 28 градусов. Завтра может упасть на 1-3 градусов.

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