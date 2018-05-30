Снизится температура, дожди маловероятны: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По ее словам, синоптическую ситуацию сегодня будет определять антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому дожди не ожидаются, будет тепло.
"Завтра с севера к Украине подойдет и постепенно будет пересекать с севера на юг холодный атмосферный фронт. Но в условиях высокой температуры воздуха, по прогностическим картам, этот фронт дает очень мало дождей, на которые все надеются. В Украине во многих городах по штормовым сообщениям Укргидрометцентра, продолжается чрезвычайно высокая пожарная опасность. Период сухой и жаркой погоды еще будет продолжаться", - отметила Диденко.
Этот фронт может принести локальные дожди, и также снизит температуру воздуха. Особенно в восточных областях, на севере, в большинстве центральных областей. Температура воздуха снизится с 25-28 градусов до 22-24 градусов.
Далее - 1, 2 и 3 июня температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, но самой теплой остается западная часть. Там все время будет или очень тепло, или даже жарко
В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха будет достигать 28 градусов. Завтра может упасть на 1-3 градусов.
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