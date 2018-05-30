С начала года более 100 мирных жителей погибли на Донбассе, - ОБСЕ
Об этом сообщает глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает Интерфакс-Украина.
"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он на специальном заседании Совета Безопасности ООН во вторник.
Апакан отметил, что 30 мая в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.
Он добавил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.
"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела или подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - отметил Апакан.
- Напомним, ночью 18 мая в результате обстрела поселка Троицкое оккупационными войсками России погибли отец и 12-летний мальчик. Сначала сообщалось, что мать тоже погибла, однако эту информацию опровергли.
- 21 мая в результате обстрела оккупантами города Марьинка Донецкой области погиб 36-летний местный житель.
- 28 мае в ходе обстрелов террористами мирного поселка Железный погибла несовершеннолетняя девочка.
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