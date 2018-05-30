С начала года более 100 мирных жителей погибли на Донбассе, - ОБСЕ

30 мая, 2018, 08:01

С начала 2018 года на Донбассе погибло 107 мирных жителей

Об этом сообщает глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает Интерфакс-Украина.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он на специальном заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Апакан отметил, что 30 мая в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

Он добавил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела или подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - отметил Апакан.