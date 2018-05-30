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Российский омбудсмен нашла повод не ехать к Сенцову


фото: kommersant
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пообщается с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым с помощью видеосвязи

Об этом омбудсмен сообщила во время выступления в Совете Федерации, передает "РИА Новости".

Москалькова рассказала, что связалась с Федеральной службой исполнения наказаний и договорилась пообщаться с Сенцовым с помощью видеосвязи.

"Сложность в том, что сегодня там разлилась река, и добраться непосредственно до этой колонии можно только с помощью вертолета. И мы договорились, что в режиме видеоконференции мы сможем увидеть Сенцова и убедиться, какое у него состояние здоровья", - сказала она.

Омбудсмен считает, что состояние Сенцова поддерживается на должном уровне, сообщает ТАСС. Также Москалькова отрицает, что у украинского политзаключенного цинга.

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