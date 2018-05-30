Российский омбудсмен нашла повод не ехать к Сенцову
30 мая, 2018, 18:05
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пообщается с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым с помощью видеосвязи
Об этом омбудсмен сообщила во время выступления в Совете Федерации, передает "РИА Новости".
Москалькова рассказала, что связалась с Федеральной службой исполнения наказаний и договорилась пообщаться с Сенцовым с помощью видеосвязи.
"Сложность в том, что сегодня там разлилась река, и добраться непосредственно до этой колонии можно только с помощью вертолета. И мы договорились, что в режиме видеоконференции мы сможем увидеть Сенцова и убедиться, какое у него состояние здоровья", - сказала она.
Омбудсмен считает, что состояние Сенцова поддерживается на должном уровне, сообщает ТАСС. Также Москалькова отрицает, что у украинского политзаключенного цинга.
- Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
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